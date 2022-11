Een acute blindedarmontsteking net voor je EK-debuut... Botte pech voor Zeeuwse veldrijder

,,Het is zo zonde, het parkoers in Namen had hem heel goed gelegen", vertelt Senna's vader Peter Remijn. ,,Hij werd maandagochtend wakker met buikpijn. We zeiden wel: probeer maar naar school te gaan. Maar eenmaal in Roosendaal ging het echt niet. Toen is-ie 's middags naar de huisarts geweest en daarna is Senna meteen in het ziekenhuis geopereerd. Dat is allemaal goed gegaan. Nu is het hopen op een goed herstel.”