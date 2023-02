Eckel en Van Geyt snel uitgeschakeld in wereldbeker driebanden

Dallinga.com verstoort het feestje van Joey de Kok

Bij het duel in de eredivisie van het driebanden tussen J&F auto's/New Jorissen en Dallinga.com waren de Zeeuwse supporters in de meerderheid. Een bus vol supporters van Joey de Kok uit Lewedorp, die in Den Haag speelt, was naar de wedstrijd afgereisd. Vol bravoure werd het etablissement in de Hofstad ingenomen en de sfeer bepaald.

29 januari