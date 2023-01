DZK-zwemmers Bjorn van de Berge en Lieke Duijnkerke redden Zeeuwse eer

De wedstrijdzwemmers van De Zeeuwse Kust (DZK) eindigden tijdens de derde ronde van de nationale zwemcompetitie met een puntentotaal van 6194,01 op de twaalfde plaats. De Vlissingse vereniging, die uitkomt in de eerste divisie, staat nu met nog één wedstrijd te gaan op plek twaalf in de rangschikking.

In Veldhoven trad de ploeg van hoofdtrainer John Bonte aan tegen Nuenen, PSV 2 (beiden eerste divisie) en Hieronymus uit Roosendaal (eredivisie). De Vlissingers verschenen met een smalle selectie van 21 zwemmers aan de start en kregen een zwaar programma voor de kiezen. De Brabantse opponenten waren goed op dreef en gingen met de meeste ereplaatsen aan de haal.

De Vlissingers eindigden twaalf keer in de top drie en behaalden drie zeges. Zo was Bjorn van de Berge opnieuw goed voor twee overwinningen. Bij de junioren 4 zwom hij naar de winst op de 400 meter wisselslag in 5.01,90 en de 100 meter vrije slag in 55,06. Lieke Duijnkerke (Jeugd 2) noteerde de snelste tijd op de 200 meter wisselslag in 2.35,00.

A-klasse

In de A-klasse Regio Zuid staat de Schelde uit Terneuzen na drie wedstrijden op de elfde plaats in de tussenstand met in totaal 13665,70 punten. De Bevelanders uit Kapelle zakte van de vijftiende naar de achttiende plek (13857,14 punten).

Een klasse lager (B-klasse Regio Zuid) zijn de zwemmers van de Scheldestroom uitstekend in vorm. De Bressiaanders staan op dit moment op de derde plaats met 8726,95 punten. De nummers één tot en met drie promoveren naar de A-klasse. De Marlijn bezet de zevende plaats op de ranglijst en DZK 2 staat achtste. De Ganze uit Goes is achttiende en laatste.