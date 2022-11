DZK worstelt, komt boven en ziet concurrent falen; primeur voor De Schelde

Leonie Ton Nederlands kampioene ultra trailrun­ning (en er is maar één man sneller op die 100 km)

Duuratlete Leonie Ton uit Wissenkerke is zaterdag in het Belgische 's-Gravenvoeren Nederlands kampioene ‘ultra trailrunning’ geworden. Ze liep de wedstrijd over 100 kilometer in 10.15.32 uur.

