DZK winterkampioen na winst in IJmuiden

Argo-De Schelde 7-13: Niet voor het eerst dit seizoen was Jomme Bruijnzeel de grote man bij De Schelde. In de eerste periode had hij er al drie tegen de touwen gegooid en mede daardoor leidde de Terneuzense ploeg met een comfortabele voorsprong: 0-4. In de tweede en derde periode deed de thuisploeg wat terug, maar De Schelde kon toch uitlopen naar een 5-10-voorsprong. Ondanks dat het vizier niet altijd op scherp stond, liep het team gemakkelijk uit naar een ruime overwinning. Dankzij de winstpartij gaat de ploeg als vijfde de winterstop in.

De Treffers-DZK 14-5: In de eerste klasse district heeft DZK het als hekkensluiter lastig, met een overwinning en een gelijkspel uit de eerste negen wedstrijden. Ook in de tiende competitiewedstrijd bleek de tegenstander een maatje te groot. Na een moeilijke eerste periode kwam DZK iets beter in de wedstrijd en scoorde het drie keer in de tweede periode. De thuisploeg antwoordde hierop door drie keer in de derde periode en vier keer in de vierde periode te scoren. Na het laatste fluitsignaal in Rosmalen stond wederom een duidelijke eindstand op het scorebord. Corline Meulmeester, aanvoerster van DZK, blijft optimistisch: ,,Het doel is om niet te degraderen. We kunnen nog een paar wedstrijden winnen als we tegen directe concurrenten spelen.”