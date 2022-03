DZK-vrouwen doen goede zaken in degradatiestrijd

KORFBAL OVERZICHT | TOP op rozen, onbegrijpe­lij­ke ineenstor­ting Fortis en Swift op cruise control

MIDDELBURG – De korfballers van TOP wonnen zaterdag zoals verwacht van Odik en blijven ongeslagen koploper in hoofdklasse Ab. Doordat Fiks verloor van AW.DTV heeft TOP aan één punt genoeg om als poulewinnaar te eindigen. Die moet het zien te behalen in de uitwedstrijd tegen Fiks (dinsdag 24 maart), of anders in de uitwedstrijd tegen AW.DTV (zaterdag 26 maart).

