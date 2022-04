DZK: Mannen verprutsen ruime marge, vrouwen op schot maar niet genoeg

Druk op gehavend Oemoemenoe neemt verder toe

SASSENHEIM - Na de ruime zege op Amstelveen reisden de rugbyers van Oemoemenoe met vertrouwen naar Sassenheim voor het duel met The Bassets, dat de Plate Poule in de ereklasse was begonnen met een nederlaag. De thuisclub bracht echter een compleet ander team binnen de lijnen dan een week eerder en overklaste de Middelburgers volledig. Bij rust was het al 38-5 en na de volle tachtig minuten stond er een 82-12-eindstand op het scorebord.

14:47