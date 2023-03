DZK herpakt zich na domper in topper, De Schelde zet zegereeks voort

Hockey­sters van hekkenslui­ter Goes verbazen met gelijkspel bij koploper

De hockeysters van Goes stuntten zondag in de vierde klasse. Na twaalf duels zonder overwinning of gelijkspel hielden ze nota bene koploper Tempo op een 0-0-gelijkspel. Rapide en Souburgh pakten in dezelfde poule de volle buit.