Dylan Groenewegen wint de strijd der sprinters op Neeltje Jans

Waarom willen Afrikaanse lopers meedoen aan wedstrij­den als de Kustmara­thon? ‘Soms zijn ze alleen op visum uit’

11 oktober 1000 euro. Dat bedrag lag een week geleden klaar in Zoutelande voor de winnaar van de Kustmarathon. De Marokkaanse atleet Redouan Nouini wilde wel een poging wagen en had er een urenlange reis vanuit Frankrijk voor over. Maar toen in Burgh-Haamstede het startschot klonk, was de 30-jarige Nouini nergens te bekennen. Zijn manager liet weten dat de atleet in het plaatsje Zeeland was beland, onder de rook van Nijmegen. Landelijke media pikten het bericht massaal op.