Dutch Masters of Motocross in Axel afgelast

Ronde van Oud-Vossemeer wil ‘gewoon’ Zeeuwse openings­wed­strijd blijven

17:06 OUD-VOSSEMEER - De zeventigste jubileumeditie van de Ronde van Oud-Vossemeer had in maart 2018 een wielerfeest voor jong en oud moeten worden. Het evenement viel echter letterlijk in het water. Door onverantwoorde weersomstandigheden werd de koers afgelast. In afgeslankte vorm vond de Ronde van Oud-Vossemeer later dat jaar op 14 juni alsnog plaats, maar nu staat de koers weer op de vertrouwde datum op de kalender.