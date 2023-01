Duivels dilemma voor Van Anrooij: voor welke regenboogtrui moet ze gaan?

Hoondert komt weer in het donker aan in Dakar Rally

Een administratieve fout van één cijfertje is de Dakar 2023 van Adwin Hoondert aan het vergallen. In plaats van als prototype racetruck in de T5.1-klasse staat de Renault te boek als productie snelle-assistentietruck in de T5.2. En dat maakt een wereld van verschil waar niet tegenaan te rijden is. ,,Ik rijd de ballen uit mijn broek, maar kom nog steeds in het donker te rijden.”

6 januari