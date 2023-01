Duinen kosten Hoondert weer veel tijd in Dakar Rally

De 56-jarige Hoondert uit Hoedekenskerke kwam opnieuw ver nadat het donker was geworden in Saoedi Arabië over de finish, in een groepje met nog drie andere trucks, onder wie Dave Ingels en Nico Stijnen. Die drie hadden elkaar al over en weer geholpen met weer recht zetten. Uiteindelijk rolde de 22ste plaats uit de bus. In het algemeens klassement staat de equipe inmiddels op de 17e positie.

Niet lang na de pauze zagen de mannen de truck van Nico Stijnen op zijn kant liggen. ,,Die hebben we recht gezet, maar 5 kilometer later – je raadt het al – lagen we zelf op de kant. Een beetje ongelukkig, op de rand van een duinpannetje. Dat kon Nico niet alleen, dus we hebben gewacht op Dave Ingels en die heeft ons weer overeind geholpen.”

Klapband

Inmiddels was het alweer donker geworden en dat maakte de toch al moeilijke duinen nóg moeilijker. ,,We kregen nog een klapband in de duinen, dus die hebben we gewisseld. Daarna zijn we aangehaakt bij Stijnen, Ingels en nog een truck. Met dat groepje zijn we bij elkaar gebleven. Met zijn vieren kijken en elkaar helpen gaat beter dan alleen. Zo zijn we in een treintje naar de finish gehobbeld.”

Vanaf daar was het nog eens 300 kilometer naar Riyadh. De organisatie was naar de hoofdstad uitgeweken, omdat het bivak in Al Duwadiwi niet toegankelijk was door de regen. Al met al was de zesde etappe daardoor bijna 1000 kilometer, waarvan 357 in het zand en tegen de klok.