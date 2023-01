Duel driebanders Dallinga.com afgelast, opponent trekt zich terug uit eredivisie

De wedstrijd tussen Dallinga.com en A1 Biljarts DPC in de eredivisie driebanden gaat zondag niet door. De opponent heeft zich per direct teruggetrokken uit de competitie.

Alle gespeelde wedstrijden van dit team in de eerste seizoenshelft blijven meetellen in de stand. De laatste gespeelde en verloren ontmoeting van afgelopen zondag tegen Burgmans Biljarts daarentegen telt niet meer mee in de stand.

Teamleider Addy Wienk: ,,We zitten in de problemen door een tekort aan spelers. We hebben drie Spanjaarden die zelden kunnen, Jelle Pijl is ernstig ziek en Ronny Lindemann is voor drie maanden geschorst. We hebben vijftien jaar onafgebroken in de eredivisie gespeeld, maar nu is het einde daar na weloverwogen besluit.”

Thuiswedstrijden

Berry Dallinga, teamleider van Dallinga.com: ,,Voor de competitie en het biljarten is dit geen goede zaak, maar het is niet anders. Het is jammer dat we van hen in Apeldoorn hebben verloren, dus qua punten hebben we er niks aan. Het zou onze eerste thuiswedstrijd worden sinds 4 december. Pas vanaf 19 maart hebben we vier thuiswedstrijden achter elkaar.”