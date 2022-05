Dubbele dubbelslag voor comeback kid én groentje van de klas

Belgisch Lot­to-ta­lent wint en leidt na Terneuzen­se openings­rit

TERNEUZEN - Gianluca Pollefliet won vrijdagavond de eerste etappe van het Internationale Beloften Weekend. In een rit met start en finish in Terneuzen was de 20-jarige Belg de sterkste in de massasprint.

