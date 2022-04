Druk op gehavend Oemoemenoe neemt verder toe

OVERZICHT Tolhoek en Van Dijke klimmen, De Jong daalt en Mol blijft waar hij was

VLISSINGEN - Wielrenner Antwan Tolhoek is zaterdag tien plekken gestegen in de Volta a Catalunya. De Yersekenaar van Trek-Segafredo kon in de zesde etappe niet in de voorhoede mee, maar klom dus wel in het klassement.

