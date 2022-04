Droomscenario wordt werkelijkheid voor tafeltennissers Arnemuiden en TTCM op superslotdag

Van WK voetbal tot Olympische Spelen: Goesenaar reist de wereld over voor de mooiste televisie­beel­den

GOES - Een tropenjaar? Nee hoor. Maar Remco Verhorst heeft wel een bijzondere tijd achter de rug. Als ‘venue tech manager’ was hij aanwezig bij de Olympische Zomerspelen in Tokio en de Winterspelen in Peking. ,,Ik ben zzp’er”, zegt de 38-jarige Goesenaar. ,,Als ik na twee maanden thuiskom, neem ik net zo’n lange periode rust. Ik zorg dat werk en privé in balans zijn.”

