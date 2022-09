Droomrentree Willemijn Bouwens bij TOP na lang blessureleed

Bijna de gehele wedstrijd keek TOP Arnemuiden tegen een achterstand aan. Pas nadat het 13-9 was geworden voor de thuisploeg, kwam het team van Edwin Coppoolse in de wedstrijd. ,,Het was helemaal niet goed wat we vandaag lieten zien”, zei hij. ,,In de tweede helft heb ik daarom gewisseld, om één vak aan de praat te krijgen. Willemijn Bouwens en Florian Maljers heb ik erin gebracht. Het is dan wel prettig dat zij een belangrijke rol speelden.”