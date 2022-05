Dries van de Linden kaapt de meeste prijzen weg in Nisse

Als eerste starter in de barrage stuurde de Brabander de zevenjarige ruin Kensington in 42,39 seconden foutloos rond. Naar later bleek gooide hij hier mee voor zijn Zeeuwse achtervolgers de deur in het slot. Zonder in de buurt van het hout te komen stuurde Anniek van der Linde de schuimmelruin Jorezzo O in 44,39 naar de finish, goed voor vierde plaats. Met het mes tussen de tanden ging Marieke de Bart met de schimmelruin Chapeau Z in 44,28 foutloos over het parcours. Het was een tijd waarmee de combinatie uit Baasdorp zich leek te verzekeren van de tweede plaats. Maar het het laatste woord was aan Dries van de Linden. De veelvraat stuurde de negenjarige ruin Inero overtuigend naar het zilver (42,53).