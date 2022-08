Driemaal winst voor zowel Verhage als Verschuure

Na de start bij het voetbalveld van Groede bepaalde Verhage samen met Martijn de Kok uit Heinkenszand, Sebastiën Mahia uit Namen en Daan Salomé uit Hulst het tempo. Na drie ronden van 3,3 kilometer finishte de Axelaar in 33.57 minuten. Hij had een minuutje voorsprong op De Kok. Opmerkelijk was de derde plaats van Mahia, die na winst op de 3,3 kilometer net op tijd terug was om in de langste loop te kunnen starten.