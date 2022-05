Driebanders uit Kwadendamme houden drie caramboles over voor NK-plaats

In de thuiswedstrijd tegen DBC De Mixx werd met 4-4 gelijkgespeeld met een positief saldo van 12 caramboles. Zondag in de uitwedstrijd in Geldrop werd het opnieuw 4-4 maar was het saldo -9 voor Jacobs. Met 3 caramboles in de plus was een plaats op het NK dat komend weekeinde in Doetinchem wordt gespeeld een feit.