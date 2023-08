Driebanders Eckel en Van Geyt uitgespeeld na bijzondere week in New York

Het was inmiddels hun zesde deelname aan het internationale toernooi. ,,Het is hier genieten van de ‘echte’ biljartsfeer. Op acht tafels tegelijk wordt er aan één stuk door gespeeld. De sfeer is fantastisch. Grote namen tussen de kleine en alles gaat gemoedelijk met elkaar om. Al moet gezegd dat dit jaar weinig echte toppers aanwezig waren vanwege een overvolle agenda.”

Daar heeft Eckel, manager financiën bij Movenience geen last van. ,,Ik neem voor de meeste grote toernooien vrije dagen op en Ronald is met vroegpensioen. Het is onze enige hobby en hebben het er voor over, al zit er wel een pittig prijskaartje aan vast. De rest van de toernooidagen genieten we van partijen en ontdekken we de stad New York.”