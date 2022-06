Driebanders Dallinga.com willen seizoen afsluiten met hoogtepunt

Teamcaptain Berry Dallinga: ,,Ik heb er alle vertrouwen in dat we wat kunnen bereiken. De eerste ronde moeten we tegen Aartsbouw uit Sprundel en die moeten we kunnen winnen.” En dat is niet voor niks, want Aartsbouw degradeerde dit seizoen uit de eredivisie. ,,Als we winnen stuiten we op Team Eekhoorn uit Oosterhout, dat is een zware tegenstander.” Weet hij uit het verleden. ,,In de competitie wonnen we uit met 3-5, maar thuis gingen we eraan met 2-6. Dus dat wordt een kraker.”