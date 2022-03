Driebander uit Serooskeke levert unieke prestatie

BOXTEL - Niemand geloofde in de titelkansen voor Martin Sturm, behalve de driebander uit Serooskerke zelf. ,,Ik ben outsider”, zei hij voorafgaand aan het NK in de hoofdklasse, ,,maar ga voor de titel.” En die pakte hij ook.

Het bleek een kampioenschap waarbij iedereen van iedereen kon winnen. Na twee speeldagen voerden vijf spelers de ranglijst aan met 6 punten. In Sturms eerste partij op de slotdag klopte hij de grootste concurrent, Cees Wittens, met 33-39 en daardoor leidde hij de dans voor aanvang van de finale. Daarin was hij opnieuw de sterkste; hij versloeg Rob Ooms en was de eerste Zeeuw ooit die in de hoofdklasse driebanden klein Nederlands kampioen werd.

,,Ik voel me heerlijk", zei Sturm. ,,Ik heb een heel goed toernooi gespeeld, al was het zwaar. Iedereen was aan elkaar gewaagd, maar ik bleef als beste over. Geweldig.”

Zeeland had wel eens een kampioen in de eerste klasse. Dat was Jo Bogaart uit Kloosterzande in het seizoen 1997-1998.