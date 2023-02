Driebander Dion Bergmans: trotse lucky loser moet verstek laten gaan

Bergmans werd woensdag in eerste instantie uitgeschakeld in de Grand Prix driebanden in Capelle aan den IJssel, maar als lucky loser mocht hij later toch verder in de kwalificatiestrijd. Daarin presteerde de biljarter uit Hulst boven verwachting. Hij won zijn beide partijen, eerst van Martijn Egbers (20-19) en later van Cees Lageweg (20-13).