Drie Zeeuwse zwemtitels voor Benjamin Vermeulen, Kalle van Gemert en Janice Provoost

Vuerinckx is wéér de snelste in de sprint in Zeeuws-Vlaanderen, August leidt na dubbelslag: ‘Het gaat nog spannend worden’

Met de koninginnenrit van zondag nog voor de boeg is het razend spannend in het algemeen klassement van de 41ste SPIE Internationale Junioren Driedaagse. De Amerikaan Andrew August mag met recht en reden de winnaar van de zaterdag genoemd worden, met een dubbelslag in de tijdrit in Westdorpe ’s ochtends. ’s Avonds was de Belg Thomas Vuerinckx, net als in de eerste rit, de snelste in de massasprint in Sluiskil.