Drie Zeeuwse rensters naar eerste Ronde van de Toekomst; Van Anrooij gaat voor goed klassement

Voor de mannen is er al sinds 1961 een Ronde van de Toekomst (Tour de l’Avenir). Voor de vrouwen onder 23 jaar is er 62 jaar later voor het eerst een vergelijkbare wedstrijd.

Nederland gaat met klassementsambities naar het oosten van Frankrijk. Shirin van Anrooij hoort op haar 21ste al bij de wereldtop; de Kapelse renster van Lidl-Trek werd op het WK in Glasgow wereldkampioene bij de beloftes en gaat aan kop in het jongerenklassement van de World Tour. De twintigjarige Fem van Empel, de nummer elf in de Giro Donne, is de anders kopvrouw. Met Maureen Arens uit Kruiningen en Rosita Reijnhout uit Wolphaartsdijk zitten er nog twee Zeeuwse talenten in de Oranje-selectie.