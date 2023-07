Drie Zeeuwen naar WK wegwielrennen in Glasgow; één logische en twee verrassingen

Mick van Dijke en Shirin van Anrooij zijn geselecteerd voor het WK wielrennen, dat in september in Glasgow is. Beiden komen uit tijdens de wegwedstrijd en de mixed relay. Op dat laatste onderdeel zijn er goede medaillekansen.

Mick van Dijke heeft een aantal goede maanden achter de rug en wordt daarvoor nu beloond door bondscoach Koos Moerenhout. Na Nick van der Lijke (2020) is de 23-jarige renner uit Colijnsplaat de eerste Zeeuw die bij de elite-mannen mee mag rijden. In Schotland zal hij in dienst moeten rijden van Mathieu van der Poel en Dylan van Baarle.

Shirin van Anrooij reed ook een dijk van een voorjaar. Ze staat inmiddels in de top 15 van de wereldranglijst. Graag had de 21-jarige Kapelse in Glasgow ook de tijdrit gereden, maar tijdens het NK in Elspeet - hét meetmoment - had ze onlangs een offday. Ter vervanging krijgt ze nu een ticket voor de mixed relay.

Het team voor de mixed relay bestaat uit drie mannen en drie vrouwen: Jos van Emden, Daan Hoole, Mick van Dijke, Shirin van Anrooij, Lorena Wiebes en Loes Adegeest. De twee drietallen rijden na elkaar een soort ploegentijdrit. Hun gezamenlijke tijd telt. Nederland pakte in 2019 het goud op dit onderdeel.

In 2022 waren Van Dijke en Van Anrooij er ook bij op het WK in Australië. Van Anrooij pakte zilver bij het tijdrijden voor beloftes, maar kwam bij de wegwedstrijd niet goed voor de dag. Later bleek dat ze corona had, maar er in Wollongong niet positief op getest was. Van Dijke reed er een teleurstellende tijdrit bij de beloften - mede door materiaalpech - en miste de wegwedstrijd vanwege corona, dat toen in de Nederlandse ploeg rondging.

Senna Remijn

Bij de junioren zal Senna Remijn uit Wolphaartsdijk aan het vertrek komen. Hij heeft ook een goed halfjaar achter de rug. Voor hem wordt het zijn eerste WK op de weg. Hij nam begin 2023 al wel deel aan het WK veldrijden en won toen zilver.