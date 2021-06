Drie redenen waarom Pattinama-Kerkhove maandag wél wint op Wimbledon

LONDEN – Op papier heeft Lesley Pattinama-Kerkhove maandag in de eerste ronde van Wimbledon geen enkele kans tegen Svetlana Kuznetsova. De Russin is de nummer 40 van de wereld, staat voor de 70ste keer in het hoofdschema van een Grand Slam-toernooi en won de US Open en Roland Garros één keer.

De Zeeuwse staat 174ste op de WTA-ranking, maakt pas voor de derde keer haar opwachting op een Grand Slam-toernooi en overleefde nog nooit de eerste ronde. Tóch kan dat nu zomaar gebeuren. Drie redenen waarom Pattinama-Kerkhove maandag wél de partij wint.

Reden 1

Kuznetsova won drie jaar geleden, op 24 juni 2018, voor het laatst een partij op gras. Dat was bij het toernooi van Eastbourne, ter voorbereiding op Wimbledon. Daar verloor ze vervolgens meteen in de eerste ronde en een jaar later gebeurde dat weer. Vorige week overleefde ze in Eastbourne ook niet de eerste schifting. Gras is – ook afgaand op haar resultaten in de Grand Slams – niet bepaald haar ondergrond.

Pattinama-Kerkhove is juist goed ingespeeld op gras. Zowel in 2019 als 2021 speelde ze (al) acht partijen op gras. In beide jaren won ze drie duels in de kwalificaties van Wimbledon. Waar veel andere tennissters moeite hebben met gras, heeft de Zeeuwse dat niet.

Reden 2

Pattinama-Kerkhove is in staat (voormalige) reuzen te doden. In april 2018 versloeg ze Samantha Stosur, de Australische die daarvoor 12de stond op de wereldranglijst en de US open won in 2011. In 2019 baarde de Zeeuwse opzien door Sabine Lisicki te verslaan, in de voorrondes van Wimbledon. Ook de Duitse stond ooit 12de en was finaliste op Wimbledon in 2013. Svetlana Kuznetsova is de eerste voormalige top 10-speelster die ze in haar carrière treft in de singles.

Volledig scherm Svetlana Kuznetsova vorige maand in actie op Ronald Garros tegen Victoria Azarenka. © REUTERS

Reden 3

Kuznetsova is aan het afbouwen. 36 is ze (vandaag is ze jarig) en ze speelt nauwelijks meer. Het is door de coronacrisis, waarin veel toernooien niet doorgingen en de ranking min of meer bevroren werd, dat de Russin nog relatief hoog staat. In 2021 heeft ze pas 13 partijen gespeeld en er daar slechts 5 van gewonnen.

Pattinama-Kerkhove is nog niet begonnen aan haar weg naar beneden. De 29-jarige Zierikzeese kon juist door het gebrek aan toernooien niet stijgen. 2021 is met 31 partijen (16 winst, 15 verlies) juist weer een aardig jaar. Met winst op Kuznetsova komt ze dicht bij haar hoogste ranking ooit (149). Als dat al niet genoeg motivatie is, zijn dat de verdiensten wel. Als ze de Russin verslaat, komt er nog eens 23.000 euro bij de 55.000 euro die ze al kreeg voor het overleven van de kwalificaties.