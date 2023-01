Drie op rij voor Patrick Vos, ook zege in 60ste Wallenloop

Reijnhout (18) is nu prof bij Jum­bo-Vis­ma: ‘Dit gebeurt er als je je in de kijker rijdt’

Wielrenster Rosita Reijnhout (18) ging donderdag op de foto met Jonas Vingegaard, Wout van Aert, Dylan van Baarle, Koen Bouwman, Riejanne Markus en nog zo’n veertig renners van de grote Jumbo-Visma-familie. ,,Heel gaaf was het”, zei de jonge Bevelandse na de teampresentatie in Amsterdam. ,,Mensen om me heen zeggen wel eens dat het bizar is dat ik daar nu bij hoor. Het is ook snel gegaan. Maar dit kan je gebeuren als je je in de kijker rijdt…”

