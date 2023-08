Drie koplopers bij Vlissings schaaktoernooi (maar twee grote namen zitten daar niet bij)

Tolhoek laat zich gelijk zien bij rentree, ook andere Zeeuwen fietsen in de picture

Antwan Tolhoek maakt weer onderdeel uit van het profpeloton en iedereen mag het weten. De wielrenner reed zondag een heel verdienstelijke tweede etappe in de Ronde van Polen, finishte bij de beste 20 én maakte een sprong in het klassement. In andere koersen reden ook andere Zeeuwse wielrenners in de picture.