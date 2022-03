Drie districtstitels voor Schouwse thuisgymnasten van Delta Sport

Tovaal komt eindelijk op stoom en boekt grote overwin­ning

GOES - Voor de rugbyers van Tovaal stond er veel op het spel in het thuisduel tegen hekkensluiter Gouda. Het team van trainer Adrián Gutierrez startte de Plate Poule in de tweede klasse met twee nederlagen en nieuw verlies zou Tovaal écht in de degradatiezone doen belanden. De thuisclub kwam pas in de tweede helft los en won uiteindelijk dik verdiend met 62 – 27.

13 maart