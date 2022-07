Dressuurruiter De Visser wil met zijn ‘schakelmachientje’ mooi afscheid nemen van L1

De Visser is goed te spreken over - zoals hij het noemt - zijn ‘schakelmachientje’. ,,Magic Impression is een heel fijn meewerkend paard, dat werkelijk alles in zich heeft wat een dressuurpaard nodig heeft. En ze pakt ook alles gemakkelijk op. Ze is pas vijf en ik rijd haar nog niet zo lang. En iedere wedstrijd scoren we boven de 70 procent.”

,,Ook vandaag liep ze een fijne proef. Ik ben tevreden, maar het karwei is nog niet af. Morgen (zaterdag) staat de titel op het spel. Voor Magic Impression wordt dit de laatste wedstrijd in L2. Want ik ben met haar aan de verplichte promotie naar M1 toe. Ik mag zodoende ook niet naar het NK. Het zou fantastisch zijn om met de Zeeuwse titel op zak afscheid te nemen. Dit is overigens nog geen gelopen race. Want het niveau is hoog en de concurrentie groot. Maar we gaan er voor.”