Dressuuramazone Van Liere leidt WK-ploeg en geniet van die nieuwe rol

In 2021 stond de Kapelse amazone, in het jaar van haar doorbraak, nog in de schaduw van Edward Gal en Hans Peter Minderhoud. Nu is zij, ook door afwezigheid van hen, hét gezicht van de Nederlandse dressuur. Aan haar de taak om over twee weken in het Deense Herning een hoofdrol te spelen en Nederland aan een olympisch ticket voor Parijs te helpen.