Dressuuramazone Julia Bouthoorn succesvol in Lier

Gevallen Tolhoek houdt het na vijf ritten voor gezien in UAE Tour: ‘Het is nu beter om te herstellen’

Wielrenner Antwan Tolhoek heeft de UAE Tour verlaten. De coureur uit Yerseke ontbrak aan de start voor de zesde etappe van de rittenkoers, omdat hij te veel last ondervond van de gevolgen van een val in de eerste rit in de Verenigde Arabische Emiraten.