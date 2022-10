Dressuur: Myrthe de Loos en Helena Ysebaert winnen in Westdorpe

Myrthe de Loos en Helena Ysebaert pakten in de dressuurwedstrijd in het Hippisch Sportcentrum Midden Zeeuws-Vlaanderen in Westdorpe in de klasse L1 de overwinningen.

Myrthe de Loos stuurde in de eerste proef de vierjarige Incognito-dochter Nalitte Z naar de zege (70,33 procent). ,,Nalitte is een echte bloedkikker, maar wel werkwillig en fijn te rijden. Ze vraagt wel om een ander aanpak van rijden dan mijn Z-paard Ginger. Maar het loopt aardig’’, vertelde de vijftienjarige puber uit Vogelwaarde. ,,Ik rijd Nalitte pas sinds juli en we zijn bijna aan de verplichte promotie naar L2 toe. Maar het kan nog beter. Zoals de verzameling. Dan kan ik ze in de galop beter terugnemen en laat ze zich mooier zien. Maar in de proef merkte ik dat dit steeds meer bevestigt raakt.”

In de herkansing stuurde Helena Ysebaert de merrie Navida naar de overwinning (70,33%). De voormalige inwoonster van Eede vertelde: ,,Ik heb al veel paarden voor eigenaren gereden. Nu heb ik met Navida mijn eigen paard. Ze is nog jong en staat nog maar pas bij mij op stal. In de eerste proef was ze nog wat gespannen, maar scoorden we toch 69,16 procent. Nu liep ze heel ontspannen en was ze goed op mij gefocust en maakte ze bijna geen fouten. Dit schept hoge verwachtingen, maar zien wel wat het wordt.”

Hiermee was de koek voor Helena Ysebaert nog niet op. In Z1 liep ze met de ruin Falconnetti met 69,55 procent naar een afgetekende overwinning. Het was haar laatste kunstje met de 12-jarige Voice-zoon. ,,Falconnetti is van mijn vriendin en heb ik tijdens haar zwangerschap gereden. Nu gaat ze hem weer zelf rijden.’’