Door de Zwinstedenloop gaat toch een streep

Woensdag was voorzitter Angelo Grahame nog hoopvol. ,,Maar’’, zo zei hij tegen deze krant. ,,Er kan de komende dagen natuurlijk nog veel veranderen.’’ En dat gebeurde ook. De gemeente Knokke-Heist schrapte alle activiteiten tot 30 april en dat heeft nu ook gevolgen voor de Zwinstedenloop, die over Belgisch grondgebied voert.

,,Hoewel we deze week, gegeven de toen bekende omstandigheden, nog goede hoop hadden, willen we als organisatie ook onze verantwoordelijkheid nemen’’, luidt een statement van de organisatie. ,,Eerder op de dag heeft de gemeente Knokke-Heist bij burgemeesterbesluit alle in- en outdoor evenementen verboden. We zien om ons heen meerdere evenementen afgelast worden en landelijk wordt in Nederland ook aanbevolen evenementen de komende periode af te gelasten.’’