Door de morfine dacht Fredriks even dat het wel mee zou vallen

Carolien van der Kreeke knalt naar zege, Tim van den Broeke houdt vorm vast

7 juni MIDDELBURG - Tim van den Broeke had vrijdag snelheid meegenomen van zijn geweldige 1500 meter in het Belgische Oordegem (3.45.11), slechts anderhalve seconden van het Zeeuws record van Henk Lindner. Hij won de ZLM Donloop in Middelburg. Carolien van der Kreeke, Nederlands kampioen op de 10 kilometer en de halve marathon, was dolblij dat ze Anjolie Enels naar de tweede plaats kon lopen bij de vrouwen.