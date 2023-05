Dit zijn de tegenstanders voor Houtepen op het EK, als hij geselecteerd wordt...

Nederland mag niet mopperen over de uitkomst van de loting. In groep E van het grootste EK tot nu toe - met 24 deelnemers - zijn Bosnië-Herzegovina en Georgië de andere tegenstanders in Mannheim. Titelverdediger Zweden is wel een van de kandidaten voor de hoofdprijs. Olsson won als speler met zijn land liefst vier Europese titels, tussen 1994 en 2002. Hij is sinds augustus 2022 de bondscoach en bereikte met Oranje de veertiende plaats bij het recente WK in Polen en Zweden.