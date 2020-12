Dit keer geen run op startbewijzen voor Kust- en Wandelmarathon op 1 januari

Op de eerste dag van 2020 schreven honderden atleten en duizenden wandelaars zich in voor één van de onderdelen van het Kustmarathonweekend. Ze waren er als vertrouwd snel bij en verheugden zich op het evenement in oktober. Door het coronavirus en de maatregelen die de regering trof, konden de wedstrijden echter niet doorgaan. Chris Simons, de voorzitter van het organisatiecomité, liet eind juni weten dat het onmogelijk was geworden om een ,,gezellig en ontspannen sportweekend” te houden. En kiezen voor één onderdeel, bijvoorbeeld alleen de wedstrijd van Burgh naar Zoutelande, wilde men niet. Het was alle zes of geen.'

Geen geld terug

De organisatie besloot dat de inschrijvers hun geld niet terug zouden krijgen, maar hun startbewijs mee mogen nemen naar het weekend van 1, 2 en 3 oktober 2021. De Wandelmarathon is met 5000 mensen al helemaal volgeboekt. Voor de Kustmarathon, Ladiesrun, Light Kustrun, de Kidsrun en de MTB Toertocht was er al veel belangstelling, maar zijn nog wel tickets beschikbaar. De inschrijving loopt daarvoor nog gewoon door.

Wie niet kan of wil deelnemen in 2021, kan zijn of haar startbewijs zelf op de site van de Kustmarathon aanbieden. Daar is een soort ‘Prikbord’ voor gecreëerd. Op dezelfde plek is er ook een rubriek ‘Veel gestelde vragen’.

Jaarwisseling net even anders

Traditioneel brengen fanatieke atleten en wandelaars in de nieuwjaarsnacht een toost uit, eten ze een oliebol en schrijven ze zich in voor de Kust- of Wandelmarathon. Dat laatste hoeft nu dus niet. Ook in dat opzicht is de jaarwisseling dit keer dus net even anders.