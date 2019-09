Dirk Boehlé uit Hulst overwint vermoeidheid en gescheurde buikspier bij Frans toernooi

,,Absoluut. Het was super dat we de finale van het NK haalden. Dat hadden we helemaal niet verwacht. We hikten al een tijdje tegen het einde van het seizoen aan, we kampen allebei al weken met fysieke ongemakken. Daarom zeiden we op de maandag na het NK tegen elkaar: ‘Dit was al een mooi slot, we melden ons gewoon af voor Montpellier’. Maar dat bleek niet te kunnen. Dan zouden we een boete krijgen of punten in mindering op de wereldranglijst. Dat wilden we niet. Toen zijn we toch maar afgereisd.”