Dinja van Liere ziet toppaard naar Amerika vertrekken

Van Liere, die in Uden haar stal heeft, had Haute Couture zes jaar onder haar hoede. Dit jaar stegen ze tot grote hoogte. Nadat duidelijk was geworden dat de hengst Hermès niet mee mocht naar Tokio, was Haute Couture een stand-in. En later reed de Zeeuwse met dat paard ook het EK, waarop ze de beste Nederlandse was.