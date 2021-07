Dinja van Liere uit Kapelle ook bij CHIO Rotterdam derde Nederlandse; Tokio weer stap dichterbij

ROTTERDAM – Dinja van Liere mag zich bijna gaan opmaken voor Tokio. De dressuuramazone uit Kapelle eindigde op de eerste dag van het CHIO in Rotterdam wederom als derde Nederlandse. Het kan nu bijna niet anders dan dat zij degene is die Edward Gal en Hans Peter Minderhoud vergezelt naar de Olympische Spelen. Marlies van Baalen, de vierde die voor Nederland in de ring kwam, scoorde lager.

Laatste meetmoment

Na het NK van begin juni, de eerste observatiewedstrijd voor bondscoach Alex van Silfhout, was duidelijk dat Van Liere een duidelijke kandidate was voor de Spelen. Met Hermès werd ze in Ermelo derde en eindigde ze voor diverse combinaties met meer ervaring. In Rotterdam, het tweede en laatste meetmoment, bevestigde de Zeeuwse haar vorm donderdagochtend met een score van 74,696 procent in de Grand Prix. Marlies van Baalen behaalde met Go Legend 73,956 procent. De algemene verwachting is dat zij zondagavond of maandagochtend als reserve wordt aangewezen voor Tokio.

Goed om te weten is dat de vijf juryleden die nu rondom de ring in het Kralingse Bos zaten, straks ook in Tokio de proeven gaan beoordelen. Zij zagen nog wel wat kleine foutjes bij Van Liere en de pas negenjarige hengst.

Hans Peter Minderhoud op Glock's Dream Boy N.O.P.

Met 74,696 procent eindigde Van Liere bij het vijfsterrenconcours knap als vijfde van de twintig combinaties. De Duitse Isabell Werth won met 80,717 procent, voor de uit Westkapelle afkomstige Hans Peter Minderhoud (Dream Boy, 77,144) en Edward Gal (Total US, 76,717). Dat Minderhoud voor Gal zat, was verrassend. Op het NK was dat andersom.

Zaterdag gaat de landenwedstrijd verder, waarin Nederland bovenaan staat. Oranje rijdt met twee combinaties de Grand Prix Special en de twee anderen in de Grand Prix Freestyle. Van Liere rijdt zeer waarschijnlijk de ‘Special’ en de kans is groot dat Minderhoud in de ‘Freestyle’ optreedt.