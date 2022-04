Dinja van Liere tweemaal succesvol in Hagen

‘We gaan niet alleen voor de lol naar Tunesië’; rallyrij­der Hoondert heeft zin in Desert Challenge

BIEZELINGE - Of Adwin Hoondert niet een beetje roestig is geworden na drie jaar zonder rally? ,,Haha, nee hoor”, zegt de ervaren trucker uit Hoedekenskerke. ,,Ik pas mijn overall nog en de testrondjes gingen prima.” Waar hij zich met zijn DAF dan heeft voorbereid op de Tunisia Desert Challenge, laat hij in het midden. ,,Als ik dat vertel, krijg ik problemen...”

19 april