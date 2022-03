Dinja van Liere net naast podium op eerste dag Indoor Brabant

Alex Traas uit Middelburg rijdt voor het podium tijdens Belgisch feest in Kruiningen

KRUININGEN - Met prachtig weer en 74 renners aan de start bij de eerste TMZ-wedstrijd vann 2022 op het Den Inkelparkoers in Kruiningen had de organisatie niets te klagen. Middelburger Alex Traas was de enige Zeeuw met een podiumplek.

5 maart