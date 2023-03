Dinja van Liere geniet van luxepositie: ‘Ik voel me net een springruiter’

Maar liefst twee Zeeuwse dressuuramazones doen in de eerste week van april mee aan de wereldbekerfinale in de Verenigde Staten. Dinja van Liere en Thamar Zweistra hebben zich allebei gekwalificeerd voor dit grootse evenement. Zoiets is nooit eerder gebeurd.