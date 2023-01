Dinja van Liere derde bij World Cup in Basel dankzij persoonlijk puntenrecord

Drie op rij voor Patrick Vos, ook zege in 60ste Wallenloop

Patrick de Vos is in vorm. Na de winst in de Mosselloop en de Den Inkelcross boekte de atleet van AV’56 zaterdag in de 60ste Wallenloop zijn derde zege op rij. De Belgische Jolien Denis was de snelste vrouw in Goes.

7 januari