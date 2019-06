Didi de Vries na diep dal Nederlands kampioene eliminator

video Antwan Tolhoek na eerste profzege: onbeschrij­fe­lijk wat hier gebeurt

21 juni FLUMSERBERG – Aan het begin van het jaar had hij er een doel van gemaakt. Na een tweede plaats in de Japan Cup in het najaar van 2018 had Antwan Tolhoek zich voorgenomen om in 2019 zijn eerste profzege te boeken. Terwijl woensdag zijn collega’s in zijn geboorteplaats Yerseke van start gingen voor de ZLM Tour, kon Tolhoek een dag later in de Ronde van Zwitserland zijn doel verwezenlijken. ,,Dit is wel een heel speciaal gevoel”, reageerde hij na afloop.