Deze 10 dingen moet je weten over de Marathon van Zeeuws-Vlaanderen

Shirin van Anrooij kleurt ook finale Brabantse Pijl; vijfde plek is maximaal haalbare

Shirin van Anrooij benutte haar rol als kopvrouw van Trek-Segafredo woensdag ten volle in de Brabantse Pijl. De pas 21-jarige Kapelse finishte in Overijse als vijfde in de koers waarmee ze een mooie band heeft.