Devenda Dijkstra na eerste EK-dag twaalfde

Van Anrooij tweede in bergetappe en verkleint verschil in Tour de l’Avenir

Shirin van Anrooij is in de zware vierde etappe van de Tour de l’Avenir Femmes tweede geworden. Op 41 seconden van de Italiaanse winnares, Gaia Realini, won ze de sprint van het achtervolgende groepje. In het algemeen klassement staat ze nog wel derde, maar de verschillen zijn kleiner geworden.