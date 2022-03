Derde plaats in Maastricht voor koppel Slits en Hersschens

Rico van Damme uit Yerseke piekt vroeger dan hij verwachtte

OUD-VOSSEMEER - Rico van Damme was de grote animator van de 73ste Ronde van Oud-Vossemeer. In een kopgroep van vijf sprintte de man uit Yerseke in de openingskoers van de Zeeuwse wielerlente vol overtuiging naar de bloemen. ,,Ik ben vroeger in vorm dan gepland.’’

20 maart